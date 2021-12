Falsi vaccini, confermato il sequestro del Green Pass all'infettivologo dell'ospedale

Dopo il caso del Green Pass sequestrato al consigliere comunale, che si è detto convinto di aver ricevuto il vaccino, giovedì il Tribunale di Ravenna ha confermato il sequestro del certificato verde dell'infettivologo dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna rimasto coinvolto nell'inchiesta della Procura sul medico Mauro Passarini, arrestato perchè accusato di aver effettuato finte vaccinazioni anti-Covid per far ottenere falsi Green Pass a pazienti no vax.

Il sanitario infatti, tramite il suo avvocato Francesco Minutillo del foro di Forlì, a metà novembre aveva deciso di impugnare il sequestro preventivo del suo Green Pass, obiettando di avere un certificato vaccinale valido datato il 29 di ottobre, dove è registrata la vaccinazione Covid. Ma i giudici giovedì, all'udienza di riesame, hanno confermato il decreto di sequestro. Entro 30 giorni saranno depositate le motivazioni, poi l'infettivologo e il suo legale valuteranno l'eventuale ricorso in Cassazione.

Attualmente comunque il medico non sta lavorando in ospedale, in quanto al momento si è sottoposto a una sola dose di vaccino ritenuta valida, effettuato alla fine di novembre all'hub dell'Ausl di Bologna.