Vivono in auto con 3 figli e un cane dopo l'alluvione, l'odissea della famiglia: "Impossibile trovare una casa da affittare"

La bottega di un artigiano come vero e proprio "campo base" dove sistemare i vestiti e quel poco che sono riusciti a recuperare dalla casa alluvionata. E un auto, parcheggiata vicino a una scuola media, come camera da letto per genitori, tre figli e un cane. A distanza di quasi due mesi dalla piena che ha devastato la loro casa a Savio di Cervia è così che vivono Isabella Adami, Alessandro Leopardi e il resto della loro famiglia. Non riescono a trovare una casa nella loro città, pur essendo disposti e in grado di pagarsi l'affitto.

"Siamo in contatto con i servizi sociali del Comune - racconta Isabella - ma l'unico suggerimento che abbiamo avuto è stato quello di prendere un camper e andare in un'area attrezzata". La loro odissea è partita il primo luglio. "Dal 17 maggio, nei giorni critici della piena, siamo stati ospitati in un albergo di Cervia. Poi nelle ultime due settimane il titolare, persona gentilissima, ci ha offerto ospitalità in un piccolo appartamento. Che, giustamente, a inizio mese abbiamo dovuto liberare in quanto già prenotato da turisti".

La situazione è attenzionata anche daI Comune di Cervia, che ha dato disponibilità a sostenere costi aggiuntivi sia per affitti che per altre soluzioni eventualmente individuate dalla famiglia. "Attualmente l’amministrazione non dispone di alloggi pubblici assegnabili e si sta impegnando per trovare soluzioni alternative - si legge in una nota -. Inoltre resta a disposizione nel caso che la famiglia stessa individui un alloggio sostitutivo temporaneo, in attesa di sistemazione del loro appartamento. Potrebbe essere una soluzione momentanea, in attesa di un intervento di ripristino della loro abitazione con l’aiuto e il contributo dell’amministrazione comunale".

Ma la ricerca di una nuova sistemazione, per ora, è stata inconcludente. "Per quanto veda in giro tante case e appartamenti chiusi, né tramite agenzie immobiliari, né attraverso il passaparola abbiamo trovato qualcosa. Il rischio è restare in questa condizione fino a settembre". Isabella lavora in un negozio di abbigliamento a Cervia, mentre suo marito è titolare di un laboratorio artigiano in città. "Nella bottega di Leonardo abbiamo appoggiato i vestiti e riusciamo almeno a utilizzare il bagno. A colazione, pranzo e cena mangiamo fuori, non avendo alternative. Con ulteriori costi per la nostra famiglia".

Anche ipotizzare un rientro nella loro vecchia casa appare molto complicato. "Si tratta di un'abitazione degli anni Sessanta, che si è completamente allagata ed è da rifare. I muri sono ancora bagnati, i pavimenti sono saltati, gli impianti inutilizzabili. I costi sarebbero eccessivi. E purtroppo non abbiamo la possibilità di essere ospitati", dice ancora Isabella.

Un clima non certo facile da gestire, anche con tre figli di 12, 9 e 6 anni. "Questa situazione ha sicuramente creato dell'agitazione - va avanti Isabella - ma stanno comunque bene. Adesso frequentano i centri estivi, quindi hanno parte della giornata impegnata. E poi tornano dal padre, lasciano le loro cose e giocano con gli amici. Speriamo di uscire in fretta da questa situazione. Non chiediamo regali, solo la possibilità di poter avere una casa in affitto".