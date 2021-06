Famiglie in ansia per la sorte della loro 'scuolina': "Fine scuola col groppo in gola"

I genitori dei bambini che hanno frequentato in quest’anno scolastico la scuola per l’infanzia di Roncalceci, detta “scuolina”, hanno scritto a Lista per Ravenna un messaggio tramite la loro rappresentante Elisa Floris. "C’è stata la festa scolastica dei bimbi. La maestra e la maestra di sostegno ci hanno lasciato una foto ricordo - scrivono nel messaggio i genitori - Sono parole forti, soprattutto quando la maestra scrive ‘buona fortuna per la prossima avventura che vivrete insieme alle vostre famiglie’.Queste famiglie ad oggi non hanno certezze, non sanno come andrà a finire ed è stato veramente un peccato non poter dire a loro che ce l’abbiamo fatta. Chissà cosa succederà! Saranno dispersi in altri paesi o potranno tutti ritrovarsi a scuola nel loro paese?”.

"In effetti, che la scuolina di Roncalceci debba chiudere con 14 iscritti sembra a tutti un’assurdità. Cosa succederà potrà dirlo il sindaco, rispondendo all’interrogazione question time di Lista per Ravenna “Mantenere in vita la scuola per l’infanzia di Roncalceci” - spiega il capogruppo Alvaro Ancisi - Premesso che “la prima settimana di questo mese di giugno i genitori dei bambini iscritti alla scuola per l’infanzia di Roncalceci hanno ricevuto una lettera della Parrocchia locale, proprietaria dell’edificio e gestore storico dell’attività, una lettera, trasmessa anche al Comune di Ravenna, che comunicava con rammarico di dover sospendere l’esercizio della scuola stessa e del doposcuola”, l’interrogazione si conclude infatti così: “Il Comune si è limitato a trasferire il doposcuola elementare nel proprio edificio che ospita la scuola primaria comunale e a prendere atto che i bambini della scuola per l’infanzia di Roncalceci dovranno essere mandati alla scuola statale di Filetto, con servizio di trasporto pubblico a carico non lieve delle famiglie, oppure a quella privata di San Pancrazio, con pagamento anche di una retta, o altrove. Non ha invece risposto alla lettera della Parrocchia nel punto in cui si è dichiarata disposta a “valutare altre ipotesi di gestione, senza oneri per la gestione e la manutenzione del fabbricato”, come pure non ha preso in esame la possibilità che la sezione unica della scuola per l’infanzia potrebbe trovare collocazione essa stessa nell’edificio della scuola elementare. Serve ovviamente facilitare l’assunzione della sua gestione da parte di un soggetto diverso dalla Parrocchia, come una delle varie cooperative sociali attive in questo campo sul territorio ravennate, previo adeguato sostegno economico dell’amministrazione comunale. Questo si aspettano i genitori di Roncalceci, la cui voce questa interrogazione intende rappresentare al sindaco chiedendogli se e in che modo possa dar loro risposta concreta al fine di mantenere in vita la loro scuola per l’infanzia”.