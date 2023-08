Famiglie senza gas a Pinarella: intervento urgente da parte dei tecnici

A seguito di diverse segnalazioni di mancanza del servizio gas, da questa mattina è in corso un intervento urgente da parte di naturale Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas, in via Val Pusteria a Pinarella di Cervia.

Grazie all’intervento immediato, le squadre di Inrete e quelle dell’impresa incaricata cercheranno di ripristinare il prima possibile il servizio, che dovrebbe essere riattivato entro il tardo pomeriggio.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi di intervento, che potrebbero protrarsi anche nella giornata di domani, e ricorda che per segnalazioni è a disposizione il numero verde di pronto intervento gas 800713666, attivo 7 giorni su 7 24 ore su 24.