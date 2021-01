"Fare attività fisica anche a casa": i video tutorial per fare sport e pensare alla salute

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria che costringe alla chiusura le palestre e che di fatto limita le possibilità di attività fisica alla stragrande maggioranza della popolazione il Servizio di Medicina dello Sport dell’Ausl Romagna, in collaborazione con la Rete clinica di Diabetologia aziendale (coordinata dal dottor Paolo Di Bartolo) e l’Associazione Diabetici di Ravenna, ha realizzato dei video tutorial che insegnano in modo semplice come svolgere a casa propria una corretta ed adeguata attività fisica.

Gli esercizi proposti nei filmati sono dedicati a quelle persone che devono tenere sotto controllo la glicemia, il colesterolo, la pressione arteriosa, migliorare la salute cardiovascolare ed aiutare nel controllo del perso corporeo o che vogliono semplicemente stare meglio. Sono propedeutici, come gli esercizi di riscaldamento, a forme di attività fisica da svolgere all’aperto (il camminare) oppure da svolgere al termine di queste, come gli esercizi di stretching. C’è un parte dedicata all’equilibrio che è indicata per le persone più anziane da abbinare agli esercizi di tonificazione. Una sezione è dedicata a quelle persone che soffrono di lombalgia cronica per cui gli esercizi proposti sono finalizzati specificatamente a controllare il mal di schiena

“Ormai è un presupposto consolidato che fare esercizio fisico regolarmente a intensità moderata, insieme ad una dieta sana ed equilibrata costituiscono pilastri fondamentali per una vita migliore - spiega il dottor Gianluigi Sella responsabile della Medicina dello Sport di Ravenna - . A ciò si associa il contributo che l’adozione di uno stile di vita sano può apportare al nostro sistema immunitario: allenarsi regolarmente a moderata intensità contribuisce a mantenere il sistema immunitario sano ed efficiente e quindi una riduzione dell'incidenza delle malattie del tratto respiratorio superiore, che, nel periodo attuale, è senza dubbio, di grande utilità”.

I video sono disponibili ai seguenti link:

https://www.auslromagna.it/notizie/item/3336-attivita-fisica-adatta-per-pazienti-affetti-da-lombalgia-cronica

https://www.auslromagna.it/notizie/item/3335-videoesercizi-paziente-diabetico