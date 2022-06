Fare sport proteggendo l'ambiente: la Fondazione finanzia il progetto di 'plogging'

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna finanzia con 150.000 euro 11 progetti estivi selezionati nell’ambito della call AuleAperte d’estate che coinvolgeranno ragazze e ragazzi, dagli 11 ai 17 anni, tra giugno e settembre. Anche per il 2022 la Fondazione ha posto al centro della propria strategia di intervento nel settore sociale le nuove generazioni.

Alla call, lanciata lo scorso marzo, hanno risposto associazioni, cooperative e istituzioni di Bologna e dell’area metropolitana, alle quali si aggiunge una proposta proveniente dalla comunità ravennate per offrire ai più giovani un bagaglio di esperienze extrascolastiche, relazionali e formative indispensabili a una crescita sana e spensierata. Grande attenzione è stata data a progetti incentrati sui valori fondamentali dell’inclusione e dell’eguaglianza, per l’attivazione di iniziative che coinvolgeranno soprattutto i ragazzi e le ragazze in difficoltà, a rischio di emarginazione e che vivono situazioni familiari precarie, sia da un punto di vista economico che sociale.

"Giovani e giovanissimi costituiscono ancora una volta il baricentro del nostro operato. È su di loro che si fonda la società del futuro ed è nostro dovere investire risorse ed energie per tutelarne il benessere e la serenità - dichiara Giusella Finocchiaro, Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Grazie alla capillare presenza sul territorio di una comunità educante attenta e vivace, la Fondazione, anche quest’anno, è stata in grado di sostenere un bacino di iniziative costruttive e stimolanti, che restituiranno ai protagonisti il diritto al gioco e alla socialità. Ancor più dopo l’esperienza della pandemia, che ha acuito le disparità socio-economiche, con questa call ci siamo impegnati a dare risposta alle esigenze delle famiglie, che molto spesso faticano a trovare un equilibrio tra lavoro e necessità formative dei figli. Quest’anno un aiuto concreto è stato rivolto anche ai ragazzi ucraini, che insieme alle loro famiglie sono stati accolti dalla nostra comunità con grande spirito di solidarietà e inclusione".

Tra i progetti finanziati c'è quello ravennate dell'associazione Gym Academy di Ravenna, che organizza camminate ecologiche, momenti di informazione sulla protezione del verde pubblico e nuove pratiche come il plogging, tra esercizio fisico e ambientalismo.