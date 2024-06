'FareFaenza', la città che cambia illustrata su grandi manifesti

Dopo la presentazione dell’evento a Palazzo Podestà, fatto tra febbraio e marzo di quest’anno, proseguono le azioni di 'FareFaenza', la campagna di comunicazione istituzionale che racconta il percorso di trasformazione che sta vivendo Faenza con i progetti attivi sul territorio, finanziati dal PNRR, da altre fonti di finanziamento e da risorse proprie del Comune di Faenza.

Da questa settimana prenderà il via un’operazione di “vestizione della città” attraverso l’affissione, in diversi luoghi del territorio cittadino, di manifesti di grandi dimensioni - tra i quali anche dei 6x3 metri nelle vie Risorgimento, Fornarina e Oberdan - che illustreranno il cambiamento. Questi comunicheranno, infatti, in maniera evocativa le trasformazioni alle quali porteranno alcuni dei progetti più ambiziosi messi in campo, e al tempo stesso forniranno una panoramica sulla totalità dei progetti e degli investimenti nel territorio del Comune di Faenza.

La campagna sviluppa dunque l’idea che il cambiamento non dipenda solo dai cantieri aperti e dalla trasformazione degli spazi, ma dal valore simbolico che alcuni luoghi della città rivestono per la comunità. Così se la viabilità nei pressi della Stazione Ferroviaria è legata al tema del viaggio, la palestra Ivo Badiali lo sarà a quello dello sport, mentre le comunità energetiche saranno messe in connessione al lavoro e alla sostenibilità, e il Palazzo delle Esposizioni al tema dell’incontro e della socialità. In questo spazio simbolico, infatti, il passato e il futuro si incontrano e danno profondità allo slogan “FareFaenza”, che diventa la vera forza della comunità.

Altra azione in programma riguarderà l’installazione di cartelli informativi in alcuni dei principali cantieri attivi in città, che rafforzeranno in loco il messaggio di “FareFaenza”, raccontando a chi osserva il cambiamento che si vuole operare sul luogo grazie allo specifico intervento. I manifesti e i cartelli nei cantieri conterranno un QR code grazie al quale si potrà scoprire di più sulla campagna e sui progetti raccontati.