Farmaci nel caffè per avvelenare la moglie: fermato per tentato omicidio e violenza sessuale

Un uomo del faentino è stato fermato venerdì mattina dai Carabinieri del comando provinciale di Ravenna con l'accusa di avere provato ad avvelenare la ex moglie mettendole di nascosto farmaci - tra i quali alcuni anticoagulanti - dentro alla tazzina del caffè. La misura - un fermo di indiziato di delitto - è stata decisa dai Pm Daniele Barberini e Cristina D'Aniello, oltre che per l'ipotesi di tentato omicidio, anche per quelle di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

