Dai farmaci ai vestiti: parte una nuova raccolta solidale per la popolazione ucraina

CittAttiva, il centro di cittadinanza attiva del Comune di Ravenna gestito da Villaggio Globale cooperativa sociale, e Malva, l'associazione degli ucraini di Ravenna, lanciano una nuova raccolta di materiali utili a sostegno della popolazione ucraina che sta subendo l'aggressione da parte della Russia.

A partire da martedì 21 marzo persone, associazioni, scuole e aziende potranno contribuire alla raccolta di materiale portando donazioni degli oggetti che sottoelencati, scelti in base alle esigenze che arrivano dalla popolazione ucraina. Per questo non saranno ritirati oggetti non compresi nell'elenco. Il materiale sarà poi inviato in Ucraina e gestito da due gruppi organizzati di volontari, uno a Kiev e uno a Mykolaiv.

Cosa si raccoglie

Farmaci e materiale sanitario: Bende, bende elastiche, agenti emostatici, lacci emostatici, forbici per medicazioni, materiali per medicazioni, medicinali antivirali e antinfluenzali (medicinali per tosse, raffreddore, mal di gola), medicinali per il mal di testa e antidolorifici, traverse, siringhe. Oki, Lyrica 75 e 150 mg nell’eventualità che farmacie o medici possano donarli.

Generi alimentari: Tè, caffè, caffè 3 in 1, caffè solubile, zuppe di veloce preparazione e altri prodotti che possono essere cotti rapidamente (versando acqua bollente), dolci e biscotti a lungo termine, prodotti in scatola, latte in polvere (per adulti).

Abbigliamento nuovo: Calze, calze termiche, esclusivamente intimo (mutande, canottiere e magliette a mezza manica).

Prodotti per l‘igiene: Detergente intimo, saponette, shampoo (preferibilmente di misura mini-size), rasoi, schiuma da barba, bagnoschiuma, salviette umide, salviette umide multiuso.

Gli orari nei quali è possibile portare gli oggetti sono: martedì e giovedì dalle 10 alle 13; venerdì dalle 15 alle 17; domenica dalle 10 alle12.