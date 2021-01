Fausto Gresini compie 60 anni in ospedale. Il figlio: "Siamo sempre con te, ti aspettiamo"

Sono ancora stabili le condizioni di Fausto Gresini, l'ex iridato nel Motomondiale e team manager ricoverato da alcune settimane all'ospedale Maggiore di Bologna a causa del Covid. "E' stabile e senza febbre, con un piccolo miglioramento nell'ossigenazione - fa sapere il figlio Lorenzo - Le condizioni ovviamente rimangono gravi, (altrimenti non sarebbe in terapia intensiva), ma i piccoli miglioramenti ci fanno sperare per il meglio. Uno speciale ringraziamento a tutto il personale sanitario che sta gestendo come meglio può questa emergenza. P.s.:indossate correttamente la mascherina e usate l'igienizzante, sembrano banalità, ma potreste evitare a voi stessi o a un vostro caro quest' incubo".

Sabato, inoltre, Fausto festeggia i 60 anni, e Lorenzo ha voluto dedicargli un tenero messaggio su Facebook. "Oggi è un giorno speciale, è il compleanno del nostro papà, marito e campione - scrive il figlio - Quest'anno non lo passeremo insieme come gli altri anni, siamo con te, sempre. Sappiamo quanto siano difficili questi giorni, ma anche quanto sia grande la forza che hai dentro e quanta te ne diamo noi per affrontare tutto... sei uno che non molla mai! Ti aspettiamo a braccia aperte. Buon compleanno, ti amiamo".