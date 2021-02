Fausto Gresini continua la lotta contro il Covid: "E' soddisfatto per i risultati positivi"

Fausto Gresini, l'ex iridato nel Motomondiale e team manager faentino ricoverato da alcune settimane all'ospedale Maggiore di Bologna, continua senza tregua la lotta contro il Coronavirus. "Per babbo Fausto anche oggi un altro passo in avanti per quanto riguarda l'ossigenazione del sangue e niente febbre - scrive il figlio Lorenzo - Resta comunque necessario l'uso del ventilatore polmonare. Purtroppo non riesce a riposare bene durante la notte, quindi è stanco, ma soddisfatto e motivato per i risultati positivi".

"Le condizioni cliniche di Fausto continuano lentamente a migliorare - spiega il dottor Nicola Cilloni dell'ospedale bolognese - Oramai da più di una settimana senza febbre, la riabilitazione fa progressi giornalieri anche se la strada da percorrere è ancora lunga. È sempre aiutato dalla macchina per respirare, ma sta lavorando anche su questo per recuperare la forza di farlo da solo. Riesce a fare videochiamate e a farsi vedere da Nadia (la moglie di Fausto, ndr). I prossimi passi saranno il recupero funzionale del respiro e dell’alimentazione".