Fausto Gresini, il figlio: "Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi"

"Voglio ringraziare la stampa che ha avuto così tanto tatto nel comunicare e divulgare una notizia non verificata, siete proprio avvoltoi. Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi". Lorenzo Gresini, figlio del due volte campione iridato nel Motomondiale Fausto, smentisce attraverso un post pubblicato su Facebook la morte del padre annunciata dalle agenzie di stampa. " Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche", riporta in un Tweet il Gresini Racing.

Il calvario è iniziato poco prima di Natale, quando è risultato positivo al virus. Il 27 dicembre è stato ricoverato l'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola e successivamente al Maggiore in un reparto più attrezzato. Gresini è stato indotto in coma e sottoposto a tracheotomia per essere intubato e collegato al polmone meccanico. Dopo il risveglio dal coma, il team manager ha cominciato anche a comunicare in videoconferenza, festeggiando anche il suo 60esimo compleanno. Nei giorni scorsi un nuovo peggioramento delle condizioni, che hanno costretto i medici a sedare il team manager. Pochi giorni fa l'ultimo bollettino parlava di "una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da Covid-19", con un "quadro clinico critico".