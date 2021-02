La famiglia di Fausto Gresini raccoglie donazioni per la Terapia intensiva dell'ospedale

Le donazioni che verranno effettuate in occasione della sua scomparsa saranno destinate all'unità operativa di Terapia intensiva dello stesso ospedale bolognese in cui si è spento Fausto

Si terranno sabato a Imola i funerali di Fausto Gresini, scomparso martedì all'età di 60 anni. Il team manager faentino ex iridato del motomondiale non è riuscito a vincere la battaglia contro il Covid, che lo aveva costretto al ricovero all'ospedale Maggiore di Bologna. In memoria di Fausto, la famiglia e il Gresini Racing hanno deciso che le donazioni che verranno effettuate in occasione della sua scomparsa saranno destinate all'unità operativa di Terapia intensiva dello stesso ospedale bolognese in cui si è spento il 60enne. E' possibile effettuare una donazione a Gresini Racing Srl, via Pana 26 48018 Faenza (RA) Italia, Iban IT69 F032 9601 6010 0006 7344 853, bic/swift FIBKITMM.