L'ultimo saluto a Fausto Gresini: funerali in diretta streaming

Si terrà sabato a Imola, in forma privata, l’ultimo saluto a Fausto Gresini, scomparso martedì all’età di 60 anni a causa del Covid. "Non sarà purtroppo la cerimonia con cui tutti avremmo voluto congedarci dal nostro amato Fausto, per via delle attuali restrizioni dovute alla pandemia - comunicano dal Gresini Racing - D'accordo con la famiglia, abbiamo deciso di trasmettere la cerimonia in diretta streaming, per permettere a tutti di partecipare a quest’ultimo saluto". Sarà possibile seguire su Facebook/GresiniRacing la diretta sabato 27 febbraio a partire dalle 10:00 del mattino. Per l'occasione verranno raccolti fondi da donare all'ospedale Maggiore di Bologna in cui Fausto è stato ricoverato prima della morte.