Il polo universitario faentino è in crescita: lavori per 2 milioni di euro

Il Polo universitario faentino cresce nonostante le criticità legate agli ultimi due anni di pandemia. A specificarlo sono i vertici di Faventia Sales nel corso di una conferenza stampa in cui sono stati presentati i dati diffusi dall’Università di Bologna. Nell’anno accademico 2022-23 sono oltre 600 gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze Infermieristiche e in Logopedia che si tengono quotidianamente all’interno delle aule di via San Giovanni Bosco.

Stando a quanto affermato dal presidente Luca Cavallari, “l’incremento del numero di studenti rappresenta una opportunità per tutto il territorio. Un risultato che contribuisce e conferma la qualità del lavoro che stiamo facendo per sostenere lo sviluppo della città e dell’intera area faentina. Questi risultati sono anche lo stimolo a mantenere alto l’impegno di offrire le migliori possibilità di formazione e di vita agli studenti”.

Per questo gli investimenti che Faventia Sales prevede di realizzare ammonteranno a due milioni di euro e riguarderanno interventi nell’ex teatro e nella chiesa. “L’imminente avvio del progetto di recupero della porzione di immobile ex teatro e chiesa - prosegue Cavallari - consentirà di realizzare un'aula magna di capienza pari a 200 posti per l’università, fruibile anche come sala polivalente e per concerti da parte della Scuola di musica comunale, e sei aule per percorsi formativi oltre a uffici per oltre 1600 metri quadri”.

L’intervento di riqualificazione è proteso ad accogliere l’incremento del potenziale formativo disponibile all’intera struttura: da 130 studenti per anno, nel prossimo anno accademico (2023-2024) si andrà a regime al numero di 164 studenti per anno, relativi al Corso di Laurea in Infermieristica, oltre ai 25 posti studente/anno relativi al Corso di Laurea in Logopedia, oltre ai 30 posti studente/anno relativi al master di Coordinatore delle Professioni Sanitarie.

Ad oggi il popolo giovanile che quotidianamente abita gli spazi di Faventia Sales conta oltre 600 studenti universitari, oltre 500 iscritti alla scuola comunale di musica e alla scuola di disegno, circa 400 abbonati alla palestra Overcome Sporting Club e oltre 300 tesserati della società sportiva di calcio. In ambito universitario sono attivi un Master in “Manager per la funzione di coordinamento di professioni sanitarie”, un Master “MICmaster in Innovation Management and Communities”, tutti i corsi dell’Università degli adulti di Faenza e di altri enti di formazione privati che operano nel complesso (Here – Engram), un Corso di formazione di moda e sartoria, oltre ai corsi universitari Unibo già in essere in Infermieristica e Logopedia che hanno avuto necessità di maggiori spazi a causa di un aumento del numero di iscritti.

Dal prossimo anno accademico inoltre sarà avviato un nuovo “Master in Linfodema e Lipedema”. In tale contesto la società è impegnata direttamente nella fornitura di servizi strategici e complementari all’attività universitaria, quali la gestione della portineria per la sede faentina dell’università, l’organizzazione del servizio di gestione tirocini per le facoltà di infermieristica e oss per i presidi ospedalieri del distretto di Ravenna, Lugo e Faenza.

Non si tratta delle uniche attività messe in campo da Faventia Sales, che ha ospitato nel corso dei mesi scorsi anche molteplici eventi formativi quali il Festival dell’Orientamento post diploma per le classi quinte degli istituti superiori dell’Unione della Romagna Faentina rivolto ad oltre 500 studenti, allo scopo di presentare le opportunità formative e lavorative per il post-diploma, con un ruolo di primaria importanza dei Corsi di Laurea di Unibo sul territorio, l’evento “Dire fare Futuro” analogo per contenuti a quello precedente ma rivolto alle classi quarte degli istituti superiori dell’Unione della Romagna Faentina che ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazzi, e realizzato con il contributo di Comune di Faenza e Fondazione Flaminia.

Faventia Sales ha inoltre attivato il sito internet 'Formarsiafaenza' legato all’orientamento post-diploma in collaborazione con il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia per cercare di fornire un aiuto e informazioni utili agli studenti universitari anche fuori sede che vivono a Faenza e desiderano o immaginano di costruirsi un futuro nel territorio dell’Unione. Infine l’evento in materia di sicurezza, nell’ambito del convegno nazionale dell’associazione di categoria delle aziende operanti nel settore merceologico della security e cyber security, denominato Collaborative business continuity disaster recovery crisis management, il Progetto MImesiS” sull’utilizzo di materiali avanzati nel progetto di recupero edilizio, l’evento CLUST-ER Build – Edilizia e Costruzioni”, a cui la società partecipa in rete con altre agenzie di formazione ed aziende del territorio per sviluppare progetti legati alla sperimentazione di uno “spazio logistico di prossimità”, i Bando Spazi Civici di Comunità per creare, attraverso lo sport, spazi di aggregazione e formazione rivolti ai giovani e giovanissimi.

Senza dimenticare altre iniziative culturali, educative e sportive come “Il Post - Talk” 2022, Faenza Challenge, i concerti della Scuola di Musica “Sarti”, il Centro ricreativo estivo, i Salesiani Summer Village, a cui hanno preso parte oltre 50 realtà associative, artigianali, produttive, sportive e ricreative del territorio, con ampia partecipazione da parte della cittadinanza, la festa finale del Mei e diverse manifestazioni sportive (tornei di calcio) nell’impianto recentemente rinnovato, unico campo da calcio in manto sintetico nel centro cittadino.