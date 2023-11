Altri due femminicidi in Italia, la Casa delle Donne torna in piazza contro la violenza: "E' strage"

Decine di persone si sono trovate in piazza mercoledì sera per la manifestazione organizzata dalla Casa delle Donne di Ravenna contro i femminicidi e la violenza di genere. Domenica si era svolto il primo flash mob "E' Strage", progetto indetto dalla Casa che durerà un intero anno: "Fino al 26 novembre 2024 ad ogni nuovo femminicidio che avverrà nel nostro paese ci troveremo in Piazza del Popolo con in mano il cartello E' strage". A pochi giorni di distanza si sono verificati altri due femminicidi: quello di Meena Kumari, di 66 anni, picchiata a morte dal marito a Salsomaggiore, in provincia di Parma, e quello di Vincenza Angrisano, 42 anni, uccisa a coltellate dal marito ad Andria. "Per loro e per tutte le vittime di femminicidio", la Casa delle Donne è tornata quindi in piazza del Popolo.

Sono 109 i femminicidi commessi in Italia da inizio anno. "Quando muore una donna molte altre vite si interrompono e non saranno mai più quelle di prima. Siamo tutte parte di una genealogia di antenate che hanno vissuto in un clima violento e che ci hanno trasmesso il loro trauma e le loro ferite - afferma la Casa delle Donne - E' quello che chiamiamo patriarcato, che non è altro che il sistema e l'ordine in cui tutte e tutti nasciamo, viviamo e moriamo. Il patriarcato è parente strettissimo della violenza maschile sulle donne ed è una parola e un concetto, che difenderemo, così come abbiamo fatto con la parola femminicidio".