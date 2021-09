Addio a 'Nando' Minardi, fratello di Giancarlo: "Istituiamo un trofeo in suo onore"

Si è spento all'improvviso, dopo un'emorragia cerebrale, Ferdinando Minardi, fratello minore di Gian Carlo Minardi, fondatore e team manager dell'omonimo team di Formula 1. 64 anni, 'Nando' aveva sempre affiancato il fratello nelle sue attività ed era, insieme all'altro fratello Giuseppe, fra gli organizzatori dell'Historic Minardi day - la cui quinta edizione si è conclusa da poco con i ringraziamenti a Nando dal fratello Gian Carlo, definito come "artefice instancabile dell'organizzazione dell'evento". I funerali si terranno presso la Chiesa di San Girolamo all’Osservanza a Faenza venerdì 24 settembre alle ore 11.00.

"In questi giorni avremmo voluto proseguire il nostro viaggio fotografico all’interno dell’Historic Minardi Day, l’evento a cui hai dedicato cuore e passione insieme ai tuoi fratelli, ma abbiamo voluto fermarci per dirti grazie - lo ricordano i fratelli Gian Carlo e Giuseppe - Grazie per la tua eleganza, grazie per la gentilezza, grazie per la tua straordinaria disponibilità, grazie per la immensa passione senza pari. Grazie Nando, questo brindisi è tutto per te. Ciao Nando, un grande uomo, un fratello magnifico e un appassionato senza pari".

"Ho perso un amico - lo ricorda Marco Rani - perché nonostante io lavori durante il Minardi Day da anni, ormai non è più un solo rapporto lavorativo, ma si è trasformato in un rapporto di amicizia con tutta la famiglia Minardi. Abbiamo perso un uomo vero che ha saputo farsi voler bene da tutti, sempre con la battuta pronta per ogni evenienza. Abbiamo perso l'uomo terreno, ma il ricordo e lo spirito rimarranno per sempre nei nostri cuori, e sono sicuro che al prossimo Minardi Day tu ci guarderai dall'alto sorridendo come hai sempre fatto quando eri con noi dello staff nel paddock".

Stefano, invece, propone di dedicargli un'iniziativa: "Sarebbe bello istituire un trofeo per Nando al prossimo Minardi Day", scrive sui social. "Bellissima idea Stefano", replicano dal team Minardi.