Fermata un'auto rubata piena di refurtiva: si cercano i proprietari

Serrati i controlli in città da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Cesena. Lo scorso 2 giugno, alle sei del mattino, le volanti hanno rintracciato un'auto sospetta, una Mercedes che è risultata essere stata rubata nella stessa notte a Ravenna. All'interno della macchina, già segnalata come mezzo per commettere furti, è spuntata la refurtiva di quelli che sono con ogni probabilità diversi colpi nelle abitazioni. Numerosi gli attrezzi rinvenuti; la macchina è stata abbandonata dai malviventi, presumibilmente spaventati dall'arrivo della Polizia.

L'attività di indagine avviata per rintracciare i responsabili dei reati anche attraverso l’individuazione delle vittime dei furti ha già consentito restituire il maltolto ad alcuni dei legittimi proprietari. Ma c'è ancora diverso materiale che rimane attualmente in deposito nel Commissariato di Cesena in attesa di un eventuale riconoscimento. Il Commissariato stesso esorta coloro i che abbiano denunciato il furto di tale materiale a contattare l’Ufficio Controllo del Territorio per tornare in possesso del maltolto.