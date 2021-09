Fermati al volante con tassi alcolemici oltre il limite: patenti ritirate

Un fine settimana di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno denunciato tre persone - delle quali due ravennati - per guida in stato di ebbrezza. La prima denuncia ha riguardato un 53enne di Ravenna, fermato in auto sulla statale Adriatica. L'alcol test ha segnalto un tasso alcolemico di 1,47 g/l. Stessa sorte per un 37enne residente a Cervia fermato a bordo di una moto su viale Roma a Cesenatico: aveva un tasso alcolemico di 1,14 g/l. Per entrambi è scattato anche il ritiro della patente.