Fermati alla frontiera con l'Austria su due furgoni rubati nel Ravennate

Sono stati fermati e condotti al carcere di Udine, nell’attesa dell’udienza di convalida del fermo, per le ipotesi di reato di riciclaggio, uso di atto falso e ricettazione. È quanto è accaduto a due cittadini originari della provincia di Foggia e residenti in quella di Campobasso nella giornata di ieri – verso le 12 – alla barriera autostradale di Ugovizza, in uscita dall’Italia, diretti verso l’Austria. Le due persone viaggiavano alla guida di due furgoni Iveco Daily. Entrambi i mezzi presentavano numeri di telaio contraffatti oltre a targhe e carte di circolazione clonate. I due Daily sono stati sottratti a un cittadino albanese, classe 1982, tra Pesaro e Ravenna. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Tarvisio.