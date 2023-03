Fermato al volante senza patente, tenta di spacciarsi per un altro: denunciato

Nei giorni scorsi, gli agenti del presidio di Conselice della Polizia locale della Bassa Romagna hanno denunciato un cittadino marocchino per aver dichiarato false generalità e circolato senza patente.

Durante un normale posto di controllo, gli agenti hanno fermato un’auto di grossa cilindrata, alla guida della quale c'era un cittadino marocchino che, alla richiesta dei documenti d’identità, prima ha dichiarato di non averli con sé, in seguito ha fornito false generalità, tentando di eludere il controllo. Gli agenti, insospettiti dalle dichiarazioni fornite, hanno accompagnato il conducente al comando centrale della Polizia locale della Bassa Romagna, dove è presente la strumentazione necessaria per l’identificazione.

Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo aveva cercato di fingersi un'altra persona poiché gli era stata revocata la patente. Ne è conseguita una denuncia per sostituzione di persona, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e per non aver esibito i documenti d’identità.

"La grande attenzione ai particolari messa in campo, ancora una volta, dagli agenti ha permesso di identificare e fermare un soggetto che girava per il territorio privo di patente di guida, dunque pericoloso per l'incolumità altrui - ha sottolineato la sindaca di Conselice Paola Pula -. Voglio complimentarmi per il buon lavoro che gli agenti continuano a svolgere tutti i giorni nell'interesse collettivo".