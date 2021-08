Ferragosto impegnativo per la Polizia locale: 10 multe e 2 locali chiusi nei controlli 'anticovid'

Un commerciante è stato denunciato all’autorità giudiziaria per avere venduto alcolici a minori di 16 anni, mentre un minorenne è stato sorpreso a utilizzare un documento di identità altrui per avere accesso a un locale

Nel corso del fine settimana di Ferragosto la Polizia Locale di Cervia ha effettuato numerose attività di controllo sul territorio comunale per la sicurezza dei turisti e dei residenti. Tra venerdì 13 e domenica 15 agosto sono state complessivamente impiegate 51 pattuglie, alcune anche in abiti civili, di cui 19 automontate, 13 appiedate, 5 per il servizio di Unità Mobile nelle località Tagliata e Pinarella e 14 per servizi di polizia commerciale e tutela del consumatore, di cui 4 dedicate ai controlli sull’arenile.

Particolare attenzione è stata rivolta ai luoghi di maggiore aggregazione. Sono state controllate 98 attività economiche - pubblici esercizi, esercizi commerciali, stabilimenti balneari - che in alcuni casi sono state sanzionate per mancato rispetto delle normative di settore o sull’inquinamento acustico. Un commerciante è stato denunciato all’autorità giudiziaria per avere venduto alcolici a minori di 16 anni.

Nei controlli specifici contro l’abusivismo commerciale anche sull’arenile sono stati operati tre sequestri e due rinvenimenti di merce varia. Effettuati 24 accertamenti in materia di sicurezza urbana e decoro in base alle vigenti ordinanze sindacali a carico di altrettante persone. Dieci le sanzioni per mancato rispetto alle norme Covid, di cui due a locali per i quali è stata disposta anche la chiusura dei locali per 5 giorni. Le persone controllate e identificate sono state 43. Tra questi un minorenne sorpreso a utilizzare un documento di identità altrui per avere accesso a un locale. Per il minore è scattata la segnalazione al Tribunale dei Minorenni di Bologna.

Sul fronte della circolazione stradale sono stati rilevati sette incidenti stradali. Accertate numerose sanzioni al codice della strada per violazioni a norme di comportamento o di sosta dei veicoli alcuni dei quali rimossi. Numerose infine le segnalazioni giunte alla centrale operativa per richieste di informazioni o di intervento sul territorio.