Ferragosto sotto le Stelle a Faenza, il sindaco sale sul palco e si esibisce con la chitarra

E' stato un super sold out con tantissima gente in attesa. Un Capodanno estivo faentino Ferragosto sotto le Stelle, organizzato da Giordano Sangiorgi, oramai sopra ogni piu' rosea aspettativa con una proposta di grande qualita' un ordinatissimo ma tantissimo publico per la serata pubblica di eventi di fatto la piu' amata dai faentini nata nel 1994 e che ogni anno aumentando il suo successo si ripropone. Tra le soprese di quest'anno la ripresa dei fasti di Faenza Rock quando suonava con la sua band il Sindaco di Faenza Massimo Isola che con chitarra tricolore a tracolla ha suonato e cantanto Stand by Me con Gaetano Barbarito e il TrioItaliano insieme agli altri ospiti Vittorio Bonetti e Gabriele Andrini. Inoltre e' stato realizzato un prezioso materiale video documentario con tantissime testimonianze nella serata del 15 agosto per la realizzazione di Memorie Magnetiche il video documentario sul rock della Provincia di Ravenna che ebbe il suo boom a cavallo degli anni 80 e 90 con Faenza Rock che da sola trascinava oltre 50 band dal vivo a fare brani originali e inediti in finalissime in Piazza del Popolo con migliaia di spettatori presenti.