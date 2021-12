Ferrero (FI) chiede il dissequestro del Green Pass: "Esame anticorpale positivo, ho ricevuto il vaccino"

Ha deciso di impugnare il provvedimento di sequestro del suo Green Pass Alberto Ferrero, coordinatore provinciale e capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia. Il suo certificato verde, infatti, qualche giorno fa era finito tra i 107 che sono stati sequestrati dopo le vaccinazioni effettuate da Mauro Passarini, il medico 64enne ravennate arrestato con l'accusa di aver finto di somministrare il vaccino anticovid a pazienti provenienti anche da fuori regione per far ottenere loro il Green Pass.

"Fin da subito ho comunicato di essere in buona fede e a quelle illazioni rispondo, oggi, come sono abituato, con i fatti e non con le parole - spiega Ferrero - Il periodo festivo non mi ha aiutato a velocizzare i tempi della risposta, poiché soltanto dopo Natale mi sono potuto sottoporre a un esame anticorpale specifico. Il risultato, scontato per me, è che il numero di anticorpi rilevato dimostra, inequivocabilmente, che sono stato sottoposto al vaccino. Ho quindi dato mandato al mio avvocato di fare richiesta di dissequestro del Green Pass. La speculazione avvenuta su questo episodio, specie per il ruolo politico da me ricoperto, dimostra una specifica volontà, portata avanti da una certa stampa, di attaccare l’unica attuale forza di opposizione nel paese. Attraverso me si è voluto colpire il partito che rappresento, mettendo in discussione la mia serietà e correttezza. Questa situazione ha dato voce a tanti leoni da tastiera che nulla rappresentano nella vita reale. L'inequivocabile dimostrazione dell’esame anticorpale rappresenta chiaramente il mio corretto comportamento e dà anche giustizia a tutti coloro che, sempre in maggior numero, danno fiducia non tanto alla mia persona, ma al partito che rappresento".