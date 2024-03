Ferrovie, arriva l'alta velocità tra Bologna e Castel Bolognese: "Un'opera da 3 miliardi di euro"

E' ormai pronto ad affrontare il “dibattito pubblico”, attraverso una fase di partecipazione con la possibilità di avanzare osservazioni, il progetto di realizzazione dei primi 56 chilometri della nuova linea ferroviaria Adriatica, quelli tra Bologna e Castel Bolognese, la tratta più congestionata dal momento che qui si somma il traffico della linea adriatica con quello da e per Ravenna, comprese le merci dal porto. La notizia è stata svelata ieri dal viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, a margine della presentazione della nuova sottostazione di Forlì con unità di recupero dell'energia dei treni. La nuova linea Bologna-Castel Bolognese sarà ad alta velocità e su una linea separata da quella attuale, qualche chilometro più a nord.

E' stata scartata, infatti, l'idea di realizzare il raddoppio della linea sull'attuale massicciata, portando da 2 a 4 i binari, in quanto questo provocherebbe grandi disagi, senza contare le difficoltà di dover demolire parte di tutte le stazioni attraversate, il tutto in un'area fortemente urbanizzata a ridosso della linea ferrata. La nuova linea sarà quindi su una sede propria, non dissimile dalla linea che da Bologna a Milano corre lungo l'autostrada A1, e non sarà interconnessa a quella storica, in quanto dedicata esclusivamente all'alta velocità e al traffico merci, mentre la linea attuale sarà dedicata ad altre lunghe percorrenze e ai treni dei pendolari.

“L'opera di 56 chilometri costerà circa 3 miliardi di euro ed è solo un tratto dell'alta velocità che da Bologna arriverà fino in Puglia”, spiega Bignami. Relativamente “facile” il tratto romagnolo fino a Rimini, in quanto correrà in pianura, mentre da Rimini in poi saranno necessarie gallerie e altri interventi, dato che la linea ferrata corre proprio lungo la costa. Non è possibile ad ora prevedere i tempi e costi di un'opera così grande. “Solo per il tratto Castel Bolognese – Bologna si stima un vantaggio fino a 15 minuti in meno di viaggio”, commenta Bignami. La fase del "dibattito pubblico" è prevista dal Codice degli appalti. Al momento sarebbe escluso dall'intervento il territorio di Forlì. Tuttavia da Bignami arriva la promessa che, quando si metterà in cantiere il secondo tratto tra Castel Bolognese a Rimini, “sempre su una linea spostata di qualche chilometro a nord, Forlì avrà una sua fermata”, commenta Bignami.