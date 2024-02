Ferrovia Bologna-Ravenna, il gruppo di pendolari: "Non è una novità, ora vogliamo risposte"

Dopo il rapporto di Legambiente sulle ferrovie italiane e le prese di posizione delle istituzioni, anche il gruppo di pendolari di Lugo si esprime sulla tratta Ravenna-Bologna, ritenuta tra le peggiori d'Italia. Venerdì mattina, oltretutto, i pendolari hanno vissuto altre ore di passione a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Russi. Un ennesimo guasto che "ha determinato ritardi e cancellazioni con il conseguente travaso di bile per chi deve andare a lavorare - afferma il gruppo di pendolari - Una situazione che si protrae nel tempo e non è certo una novità. Nonostante tutti i pendolari paghino l'abbonamento e sicuramente riconoscano che i treni siano funzionali e confortevoli, l'infrastruttura è a livelli talmente pietosi che evidentemente non regge più".

"Eppure ci sono diverse centinaia di persone (e noi ne siamo un esempio) che hanno scelto la provincia di Ravenna per lavorare e vorrebbero vivere una vita normale. Apprezzeremmo un lavoro più silenzioso e a testa bassa, senza dichiarazioni roboanti su un'efficienza che, sicuramente fino a che il binario è unico, non sarà mai a portata di mano. Per favore non dateci l'idea che scoprite adesso i disagi della Bologna-Ravenna. Bene il tavolo convocato dalla Regione Emilia-Romagna la prossima settimana - concludono i pendolari di Lugo - attendiamo di sapere se ci saranno iniziative che leniscano questa vita agra. Nel frattempo continueremo a contare i ritardi e le cancellazioni".