Lavori sulla linea ferroviaria: chiudono i passaggi a livello nelle ore notturne

Per permettere lo svolgimento dei lavori alla linea ferroviaria Faenza-Brisighella, a partire dalla giornata di martedì saranno disposte delle modifiche temporanee alla viabilità nelle vie Portisano, Oberdan, Dal Pozzo e Cittadini a Faenza con la chiusura, esclusivamente nelle ore notturne, dei passaggi a livello.

Nello specifico questo il calendario: in via Portisano, in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria, chiusura dalle 22 alle 5, nelle sole notti, da martedì 15 a venerdì 18 febbraio. In via Oberdan, passaggio a livello chiuso, dalle 22 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 e dalle 22 alle 5 nelle sole ore notturne tra domenica 20 e martedì 22 febbraio. In via Dal Pozzo e via Cittadini, in corrispondenza del passaggio a livello, chiusura dalle 22 alle 5, dal giorno 20 al giorno 23 febbraio, nelle sole ore notturne.