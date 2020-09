Maxi festino nascosti in casa tra assembramenti e droga: 34 ragazzi nei guai

E' di ben 3 denunce e 34 multe per violazione delle norme anti-Covid da 400 euro - per un totale di quasi 14mila euro - il risultato dell'intervento svolto dai Carabinieri di Vergato domenica mattina a Marzabotto, nell'Appennino bolognese. Ai militari era infatti giunta una segnalazione da parte di una donna, intorno alle 6.50, che spiegava come in una casa di via San Silvestro si stesse svolgendo una festa eccessivamente rumorosa.

I 34 ragazzi, che si trovavano lì a loro dire per festeggiare un compleanno, hanno tutti un'età compresa tra i 22 e i 30 anni e provengono in gran parte dalle province di Ravenna e di Forlì-Cesena. Per la padrona di casa e il suo compagno, due 23enni bolognesi, è scattata anche una denuncia per detenzione ai fini di spaccio, in quanto nell'abitazione - utilizzata dalla coppia come seconda casa - c'erano delle piantine di marijuana.

Un altro ragazzo poi, che aveva addosso della marijuana, è stato segnalato come consumatore alla Prefettura. Infine, un altro dei partecipanti alla festa, un 24enne rumeno, è stato denunciato per aver rifiutato di fornire le proprie generalità. L'intera operazione dei Carabinieri è durata circa cinque ore, essendo iniziata alle 7 e terminata intorno alle 12.