Ravenna in festa per il 77esimo anniversario della Liberazione: tutti gli eventi

Ravenna si riunisce per festeggiare il 77esimo anniversario della Liberazione. Lunedì mattina in piazza del Popolo sono state deposte le corone alla lapide dei partigiani caduti per la liberazione dal nazifascismo, alla presenza delle associazioni combattentistiche d’arma e con interventi delle autorità e dell’Anpi provinciale. Durante la cerimonia si è esibita la banda musicale cittadina. Alle 17 al parco Teodorico sulle note della musica della band delle case popolari di via Tommaso Gulli verranno costruite delle lanterne verdi, simbolo della solidarietà. L’evento è organizzato dalla sezione Luigi Fuschini dell’Anpi di Ravenna, dall’Associazione Malva - ucraini e dalla Cooperativa San Vitale. Sono previsti inoltre numerosi eventi in tutto il territorio comunale.

Gli eventi in città e nel forese

Mercoledì 27 aprile ore 13:45 Gli alunni della scuola Cavina e dell’infanzia il Pettirosso, sotto la guida del maestro di musica Andrea Lama, celebreranno la festa della Liberazione vista “con gli occhi dei bambini”. Ritrovo alle ore 13,45, in via Combattenti Alleati, di fronte all’ingresso della Scuola S. Cavina, da dove prenderà avvio il corteo con in testa una lunga bandiera tricolore sostenuta ai lati da decine di bambini.

ore 14:30 | area esterna al Barakkacafè - via Staggi, 4: Saluti delle autorità. Gli alunni e le alunne della scuola elementare Cavina presenteranno il percorso didattico sul tema della libertà con canti, musiche e poesie

Mandriole – lunedì 25 aprile, ore 9.30 | piazza 2 Agosto 1980: Deposizione di corona e fiori alla lapide ai Caduti alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale. Percorso con deposizione di corone e fiori al Parco delle Rimembranze e ai cippi del territorio

Sant’Alberto – lunedì 25 aprile, ore 10 | piazza Garibaldi: Corteo con deposizioni di corone e fiori alla lapide ai Caduti della II guerra mondiale in via Nigrisoli, al parco della Rimembranza e al monumento e alla lapide in piazza Garibaldi. A seguire discorso delle autorità. Visita al Cippo Beltrami, Lapide Onofri e Cippo 25 Aprile

Mezzano – lunedì 25 aprile, ore 9 | piazza della Repubblica: Deposizione della corona alla lapide ai Caduti, interventi di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi di Mezzano e letture animate a cura di Tania Eviani e Caterina Marchetti. Corteo con sosta al Cippo Marchetti e alla Stele Bardi e deposizione di corone. Visita al Cippo Bartolotti, al Parco delle Rimembranze e al Cimitero di Mezzano. Una delegazione dell’Anpi si recherà ad Ammonite per deporre corone al monumento ai Caduti e alle lapidi Marchetti e Cortesi

Savarna – lunedì 25 aprile, ore 8.30 | piazza Italia: Ritrovo e partenza per la visita ai cippi del territorio con deposizione di corone e fiori

ore 10.30 | Rientro in piazza Italia, deposizione della corona al Monumento ai Caduti e interventi di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi provinciale. Letture animate a cura di Tania Eviani e Caterina Marchetti

Mezzano – martedì 26 aprile, Ore 10 | Istituto Valgimigli - via Don Tanasini, 2: Deposizione della corona al Monumento della pace. Interventi di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi di Mezzano. Presentazione degli elaborati degli alunni delle classi quinte della Scuola primaria Rodari e delle ricerche degli alunni di terza dell’Istituto Valgimigli su alcune figure della Resistenza del territorio

Piangipane – lunedì 25 aprile, ore 9 | ritrovo in Piazza 22 Giugno 1944: Saluti di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e territoriale; letture di poesie su pace e libertà a cura dei ragazzi e delle ragazze del doposcuola Pi-arti-pane, sulle note di Luca Rambelli. Il professor Paolo Piccinini presenterà il suo libro “Cimitero del Commonwealth a Piangipane”. A seguire biciclettata e deposizione delle corone al Cimitero del Commonwealth e ai cippi commemorativi

Camerlona – lunedì 25 aprile, ore 10.30 | sacrario della Brigata Cremona: Deposizione della corona

Santerno – lunedì 25 aprile, ore 10 | piazza 5 Dicembre: Corteo cittadino al Parco delle Rimembranze e deposizione della corona

San Pietro in Trento – lunedì 25 aprile, ore 9.30 | ritrovo Circolo Arci di San Pietro in Trento via Taverna, 140 e corteo con deposizione della corona al Monumento dei Caduti. Sarà presente un rappresentante dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi

Filetto – lunedì 25 aprile, ore 9 | Santa Messa in memoria di tutti i caduti delle guerre

ore 11 | deposizione della corona al Cippo Pesa. Saranno presenti un rappresentante dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi

San Martino in Gattara – lunedì 2 maggio, ore 9 | ritrovo presso l’Ufficio Decentrato di Roncalceci, e partenza per S. Martino in Gattara per la deposizione della corona nel cippo di Sauro Babini. Saranno presenti un rappresentante dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi

San Pietro in Vincoli – lunedì 25 aprile, ore 9.30 | ritrovo all’incrocio tra via del Sale e via Castello e corteo fino a Largo Caduti

ore 9.45 | deposizione della corona al Monumento ai Caduti, con letture da parte di bambine e bambini di brani sulla guerra di Liberazione. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi

San Zaccaria – lunedì 25 aprile, ore 10 | deposizione di corone e mazzi di fiori al cimitero in via Dismano, al Parco della Rimembranza e al cippo Becchi Tognini all’incrocio con via Erbosa

Mensa e pineta di Classe – lunedì 25 aprile, Ore 10 | corteo spontaneo dei cittadini a partire da via Mensa (Bar dell’Arci), per raggiungere il cippo e il cimitero di Mensa. Deposizione di fiori al cippo alla Pineta di Classe

Casemurate – lunedì 25 aprile, ore 9 | deposizione di una corona al Parco della Rimembranza

Castiglione di Ravenna – martedì 26 aprile, ore 10 | ritrovo presso il parcheggio di via Morini e partenza del corteo per le vie Martiri Fantini, via Zattoni e via Zignani con la presenza della Banda Musicale Città di Ravenna. Deposizione della corona al monumento dei Caduti e alle lapidi di via Zignani e via Zattoni. Partecipano tutte le scuole del territorio. Saranno presenti un rappresentante dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi

Savio – martedì 26 aprile, ore 14 | ritrovo presso la scuola primaria Burioli. Partenza del corteo con tutti i bambini e le bambine della scuola con la presenza della Banda Musicale Città di Ravenna. Deposizione della corona al Monumento dei Caduti. Benedizione a cura di Don Federico Emaldi

ore 15 | merenda presso area verde “Parco della Lilla” in via Agliardi offerta dal comitato cittadino di Savio. Saranno presenti un rappresentante dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi

Porto Corsini – lunedì 26 aprile, ore 10 | via Cortellazzo: Deposizione di corona e alza bandiera al Monumento ai Caduti del parco Vilma Soprani, in collaborazione con l’Anpi di Porto Corsini

Punta Marina Terme – lunedì 25 aprile, ore 10:30 | piazza San Massimiano: Deposizione di corona al monumento alla Resistenza alla presenza delle autorità

Casal Borsetti – lunedì 25 aprile, ore 8.30 | monumento ai Caduti: Deposizione della corona al monumento e corteo presso i cippi presenti sul territorio con deposizione di fiori e corone

ore 9.45 | piazza Marradi: Conclusione della cerimonia alla presenza delle autorità. In collaborazione con l’Anpi sezione di Casal Borsetti, Pro Loco, Auser Scuola Viva, Parrocchia, Cgil e Polisportiva di Casal Borsetti.