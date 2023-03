La grande festa della comunità macedone ravennate: abbiamo trovato la nostra seconda patria"

Domenica a Lido Adriano si è svolta la festa della comunità macedone di Ravenna che ha visto anche la partecipazione dell'ambasciatore in Italia Vesel Memedi.

Tutto è stato organizzato dall'associazione Amicizia dei Macedoni ravennati, guidata dal presidente Ruze Osmani, che è stata creata da un gruppo di giovani macedoni, pieni di idee e risorse per contribuire alla vita sociale e culturale nel territorio ravennate. L'arrivo dei primi macedoni a Ravenna risale agli anni '80-'90, quando giunsero le prime generazioni, impegnate principalmente nel settore edile. A distanza di anni, la comunità macedone ravennate è giunta alla terza o quarta generazione ed è ormai impegnata in vari ambiti lavorativi.

L'idea dell'associazione è quella di aprire la strada ai giovani della comunità, cercando di non scordare le proprie radici. "A Ravenna abbiamo trovato la nostra seconda patria", affermano dall'associazione. Il programma di quest'anno dell'associazione si è dunque aperto con un concerto a base di musica folk macedone. Fra i tanti soci presenti c'era anche l'ambasciatore macedone di Roma, Vesel Memedi, e il personale del consolato macedone di Venezia. Per il futuro si sta preparando un grande torneo di calcio, che si terrà a giugno, dove si aspettano numerosi calciatori macedoni da tutta Europa. Un sogno che l'associazione macedone di Ravenna si augura di continuare a lungo "nel nome dell'amicizia e della collaborazione".