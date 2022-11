Festa degli alberi, il fotografo Isacco Emiliani incontra gli studenti di Lugo

Due diversi incontri sullo stesso libro, su quella che si è rivelata un’inattesa esplorazione assieme al nonno Tonino, compagno di viaggio ideale in questo percorso nelle foreste casentinesi alla scoperta dei grandi alberi che popolano questa luogo di grande fascino.

Isacco Emiliani, fotografo e videomaker di 31 anni originario di Faenza, presenta agli studenti del Polo Tecnico e del Liceo di Lugo il suo libro: Ottantuno. Si tratta di un libro d’arte che racconta sette anni di cammini notturni compiuti con il nonno, Antonio Panzavolta, che lo ha accompagnato in molte delle sue camminate.

L’iniziativa è prevista giovedì 24 novembre, alle 9 nell’aula magna del Polo Tecnico e alle 11.50 nell’aula magna del Liceo, ed è promossa – in occasione della festa degli alberi- dall’assessorato all’Ambiente del Comune in collaborazione con il museo Baracca. All’iniziativa, oltre all’autore che espone il suo lavoro, in dialogo con gli studenti, partecipa l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti.