Festa dei nonni, in piazza le orchidee benefiche dell'Unicef

Sabato 26 e domenica 27 settembre, in piazza Dante a Russi, dalle 10 alle 12 i volontari di Avis Comunale di Russi odv raccoglieranno offerte per la campagna “Unicef per ogni bambino” per tutti i bambini del mondo. Con una donazione minima di 15 euro si riceverà in cambio un’orchidea, corrispondente al costo di 60 bustine di alimenti terapeutici per la cura dei bambini malnutriti in occasione della settimana delle nonne e dei nonni. Un gesto importante che si può compiere senza troppa fatica e che si collega in modo molto significativo con la cultura di solidarietà e del dono che Avis promuove.

