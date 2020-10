Festa del Cappelletto 'diffusa' in 25 ristoranti: protagonista quello per Dante

La Festa del Cappelletto è stata un successo: questo il risultato della quasi totalità dei 25 ristoranti e trattorie che hanno aderito all’edizione "Special 2020”. Da Mezzano ad Alfonsine, fino alla grande partecipazione nel centro di Ravenna, il Cappelletto di Ravenna è stato molto richiesto dalla clientela dei pubblici esercizi. La parte del protagonista è toccata alla novità del Cappelletto per Dante.

“Si avvertiva in città la grande curiosità suscitata dall’evento e i numeri sono stati molto alti” ha dichiarato Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna, aggiungendo che “il giudizio che diamo è ottimo, anche per l’indotto che ha creato”. Anche il presidente dei ristoratori della Confesercenti, Danilo Marchiani, ha espresso “grande soddisfazione per il successo della manifestazione e della richiesta del Cappelletto per Dante” su cui si è concentrata molta domanda: condito con burro, alloro, scalogno e pinoli tostati e con l’aggiunta a piacere degli chef di un prodotto di pineta.

Pieno successo anche dei laboratori di pasta fresca con la sfoglina che hanno fatto da maestra di matterello a 70 partecipanti al primo piano del Mercato Coperto, suddivisi in turni di non più di 15 persone per volta. La curiosità è nell’età dei partecipanti: molto giovani, una media intorno ai 30 anni, come si può notare anche dalla comunicazione sui social. La nuova formula special ha dunque suscitato un interesse certamente forte e al di sopra delle aspettative. Era percepibile nel centro storico il grande flusso di pubblico nei ristornati, naturalmente con il comportamento molto ligio ai protocolli di sicurezza in vigore. Molti ristoranti hanno registrato il tutto esaurito e certamente ha influito proprio il valore aggiunto dell’appuntamento dedicato al piatto tipico romagnolo nella versione ravennate. Anche i turisti presenti hanno apprezzato la proposta del weekend e sono rimasti piacevolmente sorpresi della comunicazione nei ristoranti che li invitava a provare la specialità locale col ripieno di solo formaggio.

Anche il “Cappelletto Tour” ha conquistato un suo pubblico che fino a mercoledì potrà recarsi a ritirare il “Kit del Cappelletto” presso il banco del Mercato Coperto in Piazza Andrea Costa. Il kit è riservato ai primi 100 che si presenteranno con il coupon compilato come da regolamento. Comunque per tutti coloro che consegneranno il coupon verranno estratti a sorte due vincitori del Set Sfoglina, ovvero con il tagliere e il mattarello. Organizzatori della Festa del Cappelletto sono Confesercenti e Confcommercio, sostenuti dal Comune di Ravenna, dalla Camera di Commercio e da Romagna Acque, oltre al Molino Spadoni, Spadoni Officine Gastronomiche, Le Naturelle (le uova di Eurovo), il Caseificio del Parmigiano-Reggiano Allegro, il Mercato Coperto di Ravenna.