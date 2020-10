Festa del Cappelletto in centro. Per Confesercenti: "Una scelta di fiducia e di rilancio dei ristoratori"

Si apre venerdì 9 ottobre la Festa del Cappelletto 2020 in centro a Ravenna. Una festa tutta nuova, in versione speciale e sicura, senza folle piazza, ma ugualmente con tanto gusto. Da venerdì a domenica si potranno apprezzare i cappelletti conditi in varia maniera grazie a un inedito tour gastronomico.

"Ci auguriamo che la Festa del Cappelletto, giustamente organizzata in modalità diffusa all’interno dei ristoranti, abbia un grandissimo successo di presenze - afferma la Confesercenti di Ravenna, che sostiene l'evento - Considerata la novità, riteniamo ottima la partecipazione di 25 esercizi: la Festa del Cappelletto è ormai diventata un appuntamento atteso e per questo, insieme agli altri organizzatori, non abbiamo voluto saltare la quinta edizione, recuperando in autunno ciò che non è stato possibile realizzare in primavera".

"È una scelta di fiducia e di rilancio dei ristoratori - continuano i responsabili della Confesercenti ravennate -: quest’anno il pubblico sarà accolto nei locali in tutta sicurezza, facendo davvero la festa al cappelletto e offrendo a tutti momenti di serenità e di piacere a tavola".