Festa del tesseramento per il circolo dei pescatori: 17 nuovi soci e offerte per il restauro della barca storica

C'è soddisfazione per l'esito della “Festa del tesseramento” del Circolo Ricreativo Pescatori la Pantofla di Cervia che si è svolta sabato. Il filo conduttore della manifestazione è stato il motto che sintetizza le finalità che sono alla base della vita associativa del circolo: “Un mare che unisce. Storia, tradizioni, gastronomia”. Ritrovare quindi il gusto di stare insieme, della convivialità e dell'amore per il mare.

L'evento si è svolto nell'area del mercatino dei pescatori, davanti alla sede del Circolo Pescatori. Un momento festoso che ha rappresentato l'occasione per gli associati di ritrovarsi, di fare piccole degustazioni di piatti tipici della marineria cervese, allietati dalle musiche e dai canti dei “Trapozal”, i “Canterini e musicanti” del Circolo Pescatori.

Perno della festa è stata l'organizzazione da parte del gruppo dei volontari del Circolo. All'iniziativa hanno partecipato i rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Cervia: il sindaco Massimo Medri, il vicesindaco Gabriele Armuzzi, l'assessore alla cultura Cesare Zavatta, la delegata al verde Patrizia Petrucci. Fra gli ospiti c'erano anche i sindaci di Forlimpopoli, Milena Garavini, e di Bertinoro, Gessica Allegri, città con le quali il Circolo Pescatori ha un rapporto di interscambio e di collaborazione per la Festa Artusiana e per la Festa dell'ospitalità.

Sono stati 17 i nuovi soci che hanno versato la quota associativa (20 euro come quota normale e 10 per nuovi soci fino a 30 anni). Di questi, sei si sono detti disponibili a collaborare come volontari alle iniziative del Circolo. Interessante la ripartizione territoriale dei nuovi soci: otto di Cervia, quattro di Forlì, due di Rimini, uno di Bologna, uno di Piacenza (con casa a Cervia) e uno di Castenaso (Bo). Questo naturalmente si aggiunge al tesseramento avviato già da alcuni mesi. In totale c'è stata un'entrata per il tesseramento di 440 euro e ci sono stati 64 euro di offerte per ll restauro della barca storica "Maria".