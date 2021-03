Festa della donna: i supermercati del territorio contro la violenza di genere

Sarà un 8 marzo al fianco delle associazioni che si battono contro la violenza sulle donne quello che si apprestano a vivere i soci Conad di 41 negozi della provincia di Ravenna. Linea Rosa Ravenna, Demetra Donne In Aiuto Lugo e Sos Donna Faenza: queste le realtà a cui è destinata l’iniziativa che coinvolge tutti i supermercati a marchio Cofra-Conad del territorio devolvendo 10 centesimi per ogni scontrino emesso in cassa nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo.

Il ricavato di questa campagna di sensibilizzazione servirà a sostenere i progetti che le tre associazioni portano avanti da tempo, sia in aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro famigliari, sia nelle politiche di prevenzione e contrasto a questi fenomeni. "Questa iniziativa — dice l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta - è partita dalla volontà e dalla sensibilità dei soci Conad della provincia di Ravenna, che hanno voluto dare un segnale di attenzione e vicinanza a queste realtà per sostenere l’impegno importante che da anni dedicano a donne vittime di violenza e maltrattamenti. Con questa iniziativa così capillare ci auguriamo di dare un contributo anche di sensibilizzazione nella prevenzione e contrasto a questi terribili fatti. Il cda di CIA-Conad, inoltre, ha dato indicazione di estendere una simile iniziativa anche ad altri territori, già dal prossimo anno".

"La questione della violenza di genere è un tema molto caro alla nostra cooperativa - racconta Petra Mordini, responsabile dei punti vendita Cofra-Conad del Gruppo -. Il 70% dei nostri lavoratori è donna e abbiamo deciso per questo 8 marzo di impegnarci ancora di più contro ogni tipo di discriminazione che il mondo femminile subisce ancora oggi. Il nostro impegno consiste nel sostenere le associazioni che, nelle varie città in cui siamo presenti con i nostri negozi, lavorano da tempo contro la violenza di genere, aiutando e offrendo sostegno a tutte le vittime di questo fenomeno".

I punti vendita Conad che erogheranno a Linea Rosa sono quelli di Ravenna città (Conad City di Via Romea Sud 45 e Via Aquileia 3, Conad di via Grandi 2, Vicolo Tacchini 33, via Cesarea angolo via Serra; Conad Superstore di via Newton 28), oltre ai Conad City di Porto Fuori, Godo, Piangipane, Castiglione, San Zaccaria, Savio, San Pancrazio; Conad San Pietro in Vincoli, Punta Marina, Russi, sant’Alberto, Cervia e Pinarella.

I punti vendita nei quali la raccolta sarà destinata a Demetra Donne in aiuto Lugo sono: Conad City Filo, Massa Lombarda, Voltana, Cotignola, Conselice, Alfonsine, Fusignano, Villanova, Spesa Facile Sant’Agata sul Santerno; Conad Lugo e Bagnacavallo, Superstore di Bagnacavallo.

I punti vendita che sostengono SOS Donna Faenza sono a Faenza i Conad City Corso Garibaldi e via Valgimigli, Conad via Renaccio e via Caffarelli, Conad Superstore Filanda e Le Cicogne, oltre a Conad City Casola Valsenio, Conad Castelbolognese, Riolo Terme, Brisighella ai quali si aggiunge il Conad di Modigliana (FC).