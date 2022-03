Festa della donna, inaugurate due nuove “Coroncine” a Russi

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna” e per celebrarne il percorso verso la parità di genere, martedì l’Amministrazione Comunale di Russi, con la sindaca Valentina Palli, ha inaugurato due “Coroncine” donate dalla Protezione Civile di Russi, rappresentata per l’occasione dal Presidente Fabrizio Tontini.

Le Coroncine sono moduli in mosaico, dalla forma ispirata ai festoni delle arcate del Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna simili a piccole corone - da cui il nome ‘Coroncine’ - che si vanno a sommare alla parete dedicata al monumento “Our Skin - Russi”: un’opera in mosaico dedicata alle donne, ideata dal Collettivo Racconti Ravennati, che orna la parete dell'Edificio del Centro Stampa di piazza Farini a Russi. Sia per la tipologia di monumento, ampliabile da chiunque sia interessato alle tematiche che rappresenta e sia il luogo della loro installazione, la parete del Centro Stampa dove lavorano ragazzi e ragazze “fragili” della nostra collettività, fanno parte di un progetto che simbolicamente vuole portare il messaggio di inclusione e libertà, di partecipazione e parità e rispetto per tutte le donne.

All’inaugurazione, a cui hanno partecipato le ragazze del Centro Stampa, era presente anche Sandra Melandri, operatrice presso il Centro Antiviolenza di Russi, in rappresentanza dell’Associazione Linea Rosa a cui questo monumento è stato rivolto in occasione del ventesimo anniversario di attività di Linea Rosa sul territorio russiano. Da segnalare anche la partecipazione della Protezione Civile di Russi.