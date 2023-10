Festa della Liberazione a Cervia, anche gli ucraini in piazza: "Anche noi non ci arrenderemo all'invasore"

La comunità ucraina di Cervia e Ravenna, insieme agli italiani solidali col nostro Paese, sarà presente con le proprie bandiere e il proprio messaggio alle celebrazioni del 22 ottobre per la Liberazione di Cervia. L’appuntamento è per domenica 22 ottobre, alle ore 09:30, in piazza Garibaldi a Cervia.

"Questa terra ha subìto l’occupazione nazifascista come parte dell’Ucraina la sta subendo oggi dalla Russia, che sulle aree non occupate pratica un vero e proprio terrorismo con continui bombardamenti sulla popolazione civile - scrivono in una nota - Al pari dei difensori ucraini di oggi, i partigiani cervesi di 80 anni fa non si sono arresi, non hanno “trattato” con l’invasore, non sono rimasti disarmati ma hanno combattuto per liberare la città, anche al costo di morti e sofferenze. Insieme a loro tanti soldati canadesi, alcuni dei quali caduti per la nostra libertà, che vogliamo ricordare proprio ora che il Canada è oggetto di una ignobile campagna diffamatoria della propaganda russa per il suo sostegno all’Ucraina. E’ oltraggioso che il regime fascista di Putin, modello di tutta l’estrema destra europea, accusi altri Paesi di un “nazismo” totalmente inventato, è un’offesa a chi il fascismo lo ha combattuto realmente e con la nostra presenza in piazza vogliamo dire che i valori dell’antifascismo sono anche i nostri. Vogliamo inoltre ringraziare l’Italia e tutti i Paesi dell’Unione Europea e della NATO che hanno deciso di sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, perché tollerare una guerra di conquista significa consentirne altre e distruggere la pace faticosamente conquistata con la fine della seconda guerra mondiale".