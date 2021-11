Festa delle Forze Armate, allestite due vetrine dedicate ai Carabinieri in centro a Ravenna

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate prevista per il 4 novembre, il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna allestirà dal 2 novembre, presso il “Private Banking” de “La Cassa di Ravenna Spa”, ubicato in piazza del Popolo, due vetrine con uniformi, oggettistica e immagini dell’Arma, il tutto accompagnato dalla proiezione, sul posto, di un documentario sulla “Benemerita”. Nella stessa circostanza sarà inoltre possibile visitare, presso i Chiostri Danteschi di via Dante Alighieri 4 di Ravenna, la mostra delle tavole originali del Calendario storico dell’Arma edizione 2021, organizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Provincia e il Comune di Ravenna, aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito, sino al prossimo 21 novembre, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 18,00.