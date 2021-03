Festa di matrimonio in casa nonostante la zona rossa: multati gli invitati

Matrimonio con... "sorpresa". Sabato pomeriggio la Polizia locale di Ravenna ha multato due persone nel corso dei controlli per verificare il rispetto delle norme da contenimento Covid. Gli agenti, infatti, intorno alle 16.30 sono intervenuti a Porto Fuori, dove hanno trovato una festa di matrimonio in corso all'interno di un'abitazione. E così la Polizia locale ha multato un 21enne nigeriano e un 22enne del Ghana, presenti a casa degli sposi senza un giustificato motivo, ma solo per festeggiare il lieto evento. Per i due è stata staccata una multa da 400 euro, riducibile a 280 se pagata entro 5 giorni.