Festa in centro a Lugo per l'avvio delle aree pedonali e la nuova ztl: "Una città più accessibile a tutti"

Grande festa sabato mattina in centro a Lugo, in piazza Baracca, per l’avvio delle aree pedonali e l’ampliamento della zona a traffico limitato. Il Comune ha scelto di festeggiare il nuovo modo di vivere il centro a misura di pedoni e biciclette con tutti i cittadini e in particolare con i bambini, molti quelli arrivati dalle scuole con i loro insegnanti. Anche i partecipanti alla Pigiama Run, la corsa benefica organizzata dalla Lilt per con l’obiettivo di raccogliere fondi per i bimbi malati di tumore, si sono uniti alla festa.

Per tutta la mattina, grazie alla presenza del negozio inFesta di Lugo, si sono susseguite animazioni e spettacoli, con lo spettacolo delle bolle giganti che ha incantato i bambini. Il mago Cristian ha realizzato incursioni di magia nell’area pedonale e grande successo ha riscosso il laboratorio di disegno con i gessi sulla pietra della piazza condotto dal direttore del museo Baracca, Massimiliano Fabbri. Presente anche la Polizia Locale per fornire spiegazioni ai cittadini. L’ordinanza che disciplina l’ampliamento della zona a traffico limitato del centro storico e l’istituzione delle aree pedonali supera tutti i precedenti provvedimenti che riguardano le aree interessate.

Il sindaco Davide Ranalli, in piazza con gli assessori della giunta, ha preso la parola per ringraziare tutti della partecipazione: “Questa scelta, che per noi rappresenta una rivoluzione gentile, è un altro tassello della trasformazione della città che vogliamo accessibile per tutti, in particolare per gli utenti più deboli della strada come i pedoni – ha detto il sindaco - Il bel sole di questa mattina lo prendo come una speranza perché le discussioni e il dissenso che alcuni hanno manifestato si trasformino in qualcosa di più bello. Siamo abituati a dialogare ma senza perdere di vista l’obiettivo che ci siamo dati e anche in questo caso, come in altri e penso a piazza Savonarola, ci comporteremo nello stesso modo”. Per il sindaco “pedonalizzare è una rivoluzione giusta, anche per l’ambiente. Andiamo avanti per una Lugo migliore”.