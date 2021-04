Festa di laurea con tavole imbandite in cortile: 9 multati anche da fuori comune

Stavano festeggiando la laurea in barba alle normative anticovid. A seguito di una chiamata pervenuta presso la propria sala operativa, la Polizia locale di Cervia è intervenuta in orario serale in una casa nel cui cortile era stato segnalato un assembramento di persone. All’arrivo della pattuglia sul posto alcune persone sono riuscite ad allontanarsi, ma in seguito al controllo eseguito dagli agenti sono state trovate tavole imbandite ed è stato accertato che era in corso una festa di laurea.

I poliziotti sono quindi riusciti a identificare nove presenti ed è stata verificata anche la presenza di persone provenienti da fuori comune. Il personale di polizia ha immediatamente interrotto la festa e si è visto costretto a contestare la violazione del dpcm “anti-Covid”, elevando verbali per 400 euro.

“Siamo consapevoli che le stringenti norme anticontagio dettate dalla pandemia del Covid-19 ci hanno proiettato da oltre un anno in una realtà che è sempre più difficile per tutti – commenta il Comandante della Polizia locale di Cervia Sergio Rusticali – e capiamo anche il generale senso di frustrazione della popolazione. Purtroppo però dobbiamo renderci conto che l’emergenza non è ancora finita. Il sacrificio di tante attività commerciali e imprenditoriali, di cui conosciamo bene la situazione dovuta alla chiusura e gli sforzi di tutti i cittadini, non può essere vanificato da situazioni come quella verificatasi, seppur avvenuta in ambito privato. Infatti sono già stati alle cronache fatti simili, peraltro non lontani dal nostro territorio, che hanno provocato numerosi contagi, con il conseguente innesco di veri e propri focolai. Il nostro compito continua a essere quello di far rispettare le norme, sia per consentire una diminuzione significativa dei contagi che ci permetta di uscire da questa situazione surreale, sia per rispetto nei confronti di tutti quelli che le hanno sempre seguite con grande senso civico”.