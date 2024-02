Una grande festa per la 'regina italiana dello Spartan Race': un omaggio a Patrizia Savorani

Domenica alle 10.30, nel circolo Arci di San Pietro in Trento, il Consiglio territoriale di Roncalceci, la Società Sportiva Audace, il comitato cittadino di San Pietro in Trento, insieme a tutte le realtà locali, omaggeranno la campionessa Patrizia Savorani, vincitrice del campionato mondiale di Spartan Race. Saranno presenti l’assessore allo Sport Giacomo Costantini, l’assessora al Decentramento Federica Moschini e la presidente del Consiglio territoriale di Roncalceci Susanna Tassinari. Patrizia Savorani, definita la regina italiana dello Spartan Race nella categoria 40-44 anni, è nata a Ravenna e lavora in sala operatoria all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. L'atleta ha già raccontato in passato a RavennaToday le sfide sportive che ha affrontato. Lo Spartan Race, che deve il suo nome agli antichi spartani, campioni di resistenza fisica e abnegazione sportiva, consiste in gare di corsa di varie lunghezze (5, 10 e 21 chilometri) che prevedono il superamento di numerosi ostacoli e prove.