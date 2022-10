Migliaia di visitatori a Bagnacavallo per la Festa di San Michele 2022

Si è conclusa con un grande riscontro di presenze e l’apprezzamento delle proposte artistiche e di animazione l’edizione 2022 della Festa di San Michele. Decine di migliaia di visitatori hanno affollato il centro storico di Bagnacavallo nelle quattro giornate di festa, visitando mostre e allestimenti d’arte, godendo delle proposte enogastronomiche di osterie e punti ristoro, ammirando mercati e mercatini e le varie location del percorso Interno 5, partecipando ai concerti e agli spettacoli per i più piccoli. Molto partecipati sono stati gli incontri dedicati alla tematica di quest’anno, il “paesaggio naturale”, e tanto calore è stato riservato all’accoglienza delle delegazioni dei paesi gemellati con Bagnacavallo, che hanno contribuito con canti e balli all’animazione della festa.

"Una comunità in festa, una città aperta e accogliente, una proposta artistica ricca e stimolante, un grande lavoro collettivo che coinvolge Comune, associazioni, artisti, Protezione Civile, forze dell’ordine, imprese, sponsor. Tutto questo e molto altro è la Festa di San Michele – commenta la sindaca Eleonora Proni – Si sono conclusi quattro intensissimi giorni, ma molte proposte proseguiranno nelle prossime settimane. Nonostante il grande impegno che richiede a tutti i livelli, in ognuno di noi crediamo resti la gioia di aver ritrovato una festa ancora più grande di quella che avevamo lasciato prima della pandemia, e il desiderio di continuare a lavorare perché sia sempre di più il fulcro da cui sprigiona l’energia che poi ci accompagna per tutto il resto dell’anno".

La Festa di San Michele è stata organizzata dall’Ufficio Cultura del Comune di Bagnacavallo con la collaborazione di associazioni di volontariato, Parrocchia, operatori culturali e con il supporto di numerose imprese. Main sponsor della manifestazione erano Società Padana Energia, Terremerse, Hera, Orva, Calzaturificio Emanuela, Deco.