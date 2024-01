Festa di San Sebastiano, Polizia locale in prima linea durante l'alluvione. "Clima di grande coesione"

La celebrazione della Festa di San Sebastiano rappresenta un’occasione, non solo per stilare consuntivi e bilanci dell’attività svolta, ma anche per esprimere forti e convinti sentimenti di vera riconoscenza alle donne e gli uomini delle polizie locali e provinciali che, in sinergia con le Forze dell’ordine, quotidianamente, vegliano sulla vita dei cittadini, garantendo tutela, serenità, libero esercizio dei diritti e la civile convivenza delle comunità.

In particolare, per ciò che è capitato nell’anno che si è appena concluso, segnato dagli eventi alluvionali, il contributo della Polizia locale si è rivelato di importanza vitale per le operazioni di soccorso e aiuto alle popolazioni colpite, con le attività di soccorso svolte anche nell’ambito della Protezione Civile e in alcuni casi anche a rischio della propria vita e/o incolumità pur di salvare le persone.

Un anno di grandi sacrifici: oltre al lavoro ordinario, il personale della Polizia locale è stato un punto di riferimento a 360°. Non si tratta più, dunque, di svolgere solo i compiti tradizionale dei “vigili urbani”. Oggi la Polizia locale è altamente specializzata con compiti sui temi della sicurezza.

"Nel maggio 2023, nell’ambito del Centro Coordinamento Soccorsi gestito dal Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa che ringraziamo, la Polizia locale operante sul territorio provinciale, nella fase dell’emergenza, ha realizzato 4.294 interventi e ha impiegato 2.516 unità di personale e 646 mezzi - spiega Gianni Grandu, consigliere provinciale con delega alla sicurezza -. Sono stati realizzati interventi per gestire la delicata procedura delle evacuazioni, per l’accoglienza di chi non poteva tornare alle proprie case, di gestione della viabilità, di chiusure di strade e innumerevoli altre operazioni".

"Sono anche stati realizzati, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, interventi di soccorso con i natanti di servizio della Polizia locale che, nella notte dell’alluvione del 16 maggio a Faenza, hanno portato a salvare 122 persone. Tutto quello che si realizza per la sicurezza nella nostra Provincia va attribuito all’impegno delle persone e delle Istituzioni che profondono energie in risorse umane e in mezzi tecnologici avanzati, ma principalmente alla dedizione e all’amore per il lavoro del personale chiamato a garantire questa funzione delicatissima, senza il quale ogni investimento sarebbe vanificato. I dati riportati in questa giornata vanno letti non solo col linguaggio statistico dei numeri, ma sono l’espressione dell’impegno profuso con grande professionalità dagli operatori della sicurezza, testimonianza del lavoro fatto di tanti piccoli episodi, interventi, comportamenti, a volte solo semplici gesti, che però concorrono concretamente alla percezione del sentimento della sicurezza, così importante per la serenità di ogni persona".

"È questo il vero obiettivo che ogni amministrazione si deve porre: consolidare sempre più il rapporto e il valore di polizia di comunità e prossimità, nel quale il cittadino si deve sentire protetto e rassicurato. Dove si respira un clima di coesione, la presenza delle Istituzioni è ancora più solida, infondendo maggior fiducia nella collettività - prosegue Grandu -. Grande partecipazione ma soprattutto tanta emozione nel rivedere il filmato che in pochi minuti ha fatto rivivere quelle giornate terribili dell'alluvione di maggio prima della consegna degli encomi ad agenti della polizia locale meritevoli di questo riconoscimento. Un colpo al cuore rivivere quei momenti tragici di cui tutti vorremmo non si verificassero mai più. Un pensiero alle vittime e vicinanza e solidarietà a tutte le comunità e persone".