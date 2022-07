La festa di Sant'Apollinare porta la fortuna nel Ravennate: centrato un “5” da quasi 27 mila euro

La provincia di Ravenna va ancora a segno con il SuperEnalotto. Dopo il colpo da 50mila euro di metà luglio, nel concorso di sabato 23 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato “5” del valore di 26.984,85 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso l’esercizio di viale Virgilio 104 a Lido Adriano, in provincia di Ravenna. Un bel colpo di fortuna, giunto prorpio nel giorno di Sant'Apollinare, partono di Ravenna.

Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 243,6 milioni di euro – record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.