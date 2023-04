Festa del vinile, l'iniziativa del negozio: "Per ogni acquisto un disco di musica classica in omaggio"

Un'azione per sostenere la musica. Sabato Jean Music Room, il negozio di musica in centro a Ravenna, in via Girolamo Rossi, aderisce al Record Store Day 2023, l’iniziativa mondiale di festa del vinile. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 il negozio sarà aperto con tanti dischi, cd, libri, impianti hi-fi stereo e tutti i prodotti per la cura del vinile. E per ogni acquisto ci sarà un disco di musica classica in omaggio. Per l'occasione si terrà anche un aperitivo sotto al portico del negozio.

“Il Record Store Day è un appuntamento mondiale che non può non vederci in prima linea. Oltre alle nuove uscite di dischi in edizioni limitate, previste per questa giornata, in realtà è una bella occasione per festeggiare il vinile tra appassionati, ritrovarsi e magari decidere di regalarsi un nuovo disco, da ascoltare in questi ponti di festa! - dichiara Gianni Corbari proprietario del negozio - La giornata per me è sempre un modo per ricordare a tutte e tutti l’importanza della cultura e della musica, capace di raccontare la storia e di farci vivere emozioni vere”.