Festeggiati i 50 anni di attività dell'Anfass di Faenza

Successo di pubblico per 'Amici da una vita!', titolo della serata, patrocinata dal Comune di Faenza e dall'Unione della Romagna Faentina, è organizzata dalla sezione faentina dell'Anffas, l'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale, per festeggiare suo mezzo secolo di attività. Oltre 400 persone hanno affollato piazza Nenni di Faenza per un momento di festa ma anche di riflessione. A fare da mattatrice l'attrice comica faentina Maria Pia Timo, per anni segretaria storica dell'associazione. Tra battute e risate si è parlato dell'importante compito che svolge l'associazione in favore delle famiglie e delle persone con disabilità. Alla serata ha preso parte, tra le altre anche la presidente della sezione di Faenza, Nives Baldoni e la presidentessa regionale, Barbara Bentivogli.

Tante le attività didattiche e rieducative messe a punto dall'Anffas Faenza: il laboratorio 'Il faro' dove si propongono diverse possibilità di seguire corsi per produrre oggetti; i soggiorni quale momento sociale di comunità, le attività teatrali e i momenti di attività posturali e psicomotricità. A queste si aggiungono alcuni importanti progetti: uno dedicato a favorire percorsi di crescita e autodeterminazione portando i ragazzi a vivere in gruppo in un appartamento, e le progettualità di musicoterapia e pet terapy. A questo si aggiunge inoltre lo sportello 'SAI?' che funge da raccolta di bisogni da parte dei familiari di persone con disabilità anche non associate.