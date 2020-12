Festino in casa con la droga nascosta: partecipanti multati

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno arrestato un cittadino italiano, incensurato, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella nottata tra domenica e lunedì, i militari dell’aliquota radiomobile sono intervenuti presso in un’abitazione nel comune di Cervia, dove era in corso una festa privata.

Insospettiti dal comportamento dei presenti, i militari hanno deciso di perquisire l’immobile rinvenendo circa 100 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La sostanza psicotropa è stata sequestrata insieme al materiale per il confezionamento al fine di poter procedere alle analisi sulla stessa. L’arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia, al termine dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla stazione Carabinieri di Cervia. Ai partecipanti alla festa è stata contesta la violazione del dpcm emesso in materia di emergenza epidemiologica per un totale di 3.200 euro.