Festival Cinemasuono, premiato il regista Dominik Balkow: tornerà a Cervia per girare un nuovo film

Cervia premia il vincitore del festival cinematografico. L’assessora Bianca Maria Manzi ha ricevuto Dominik Balkow, regista che ha trionfato al Festival Cinemasuono 2023. Il giovane regista berlinese ha vinto con il cortometraggio “O”, che è stato presentato lunedì in piazza Garibaldi, musicato dalla band Solaris in occasione dell’ultima serata di Cinemasuono 2023.

Formatosi a Berlino, ha diretto più di sessanta video musicali ed ha recentemente prodotto il suo primo lungometraggio Aphasie. Balkow ha terminato la ricognizione sul territorio cervese, affiancato dai volontari e dal personale dello Spazio Culturale Scambiamenti, organizzatore del Festival, che lo ha portato a visitare il territorio e a conoscere tanti cittadini che si sono resi disponibili a contribuire ad una futura produzione. Le informazioni raccolte permetteranno infatti al regista di tornare a Cervia durante l’autunno e l’inverno per girare un nuovo film, tenendosi in contatto con Scambiamenti per la ricerca degli attori e dei costumi.

Cinemasuono terminerà martedì con la serata Cinemasuono Off in piazza Pisacane, in cui saranno proiettati i migliori cortometraggi pervenuti, tra cui quello dello stesso Dominik Balkow. Tutti i cittadini che volessero contribuire o candidarsi possono prendere contatto con Scambiamenti.

L’assessora ha dichiarato: “Cinemasuono è un’esperienza culturale che arrichisce la nostra città e offre l’opportunità a giovani talenti di esprimere la propria arte. Immagini e musica si fondono in un’opera unica, alla riscoperta di un modo nuovo, inedito ed entusiasmante di fare cinema. Il regista berlinese Balkow col suo cortometraggio ha entusiasmato il pubblico e ha vinto questa edizione di Cinemasuono. Al giovane artista vanno i complimenti dell’Amministrazione comunale”.